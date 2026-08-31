Asaltaron una verdulería, la empleada lloraba y el ladrón le dio un beso en la cabeza para calmarla

Tres delincuentes armados asaltaron una verdulería del barrio Luján, en Gregorio de Laferrere, donde redujeron y amenazaron a dos empleadas para robarles dinero y pertenencias. Antes de escapar, el líder de la banda se acercó a una de las víctimas, que lloraba desconsoladamente, le acarició la cabeza y le dio un beso en la frente. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió cuando una de las trabajadoras se encontraba enviando un mensaje de WhatsApp y fue sorprendida por los asaltantes, quienes le arrebataron el teléfono y la llevaron hasta el fondo del comercio, donde estaba su compañera.

Una vez que redujeron a las dos mujeres, los delincuentes comenzaron a amenazarlas y exigieron que les entregaran la recaudación. "La plata, ¿dónde está la plata?", se escucha decir a uno de los ladrones en las imágenes. Aterrorizada, una de las empleadas respondió: "No tengo plata, por favor te lo pido".

Ante la insistencia de los asaltantes, la compañera finalmente les indicó dónde se encontraba el dinero. Uno de los delincuentes se dirigió hacia el lugar señalado y, al encontrar el efectivo, le dijo a la empleada: "Viste que estaba".

Antes de escapar, el presunto líder de la banda se acercó a la empleada que continuaba llorando y protagonizó una escena inesperada: le acarició la cabeza y le dio un beso en la frente. "Escuchame una cosita, no te voy a hacer nada", le dijo mientras intentaba tranquilizarla.

"Métanse adentro", ordenó uno de ellos segundos antes de que los tres escaparan con el dinero, los celulares y hasta una balanza.