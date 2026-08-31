Robó un auto en una estación de servicio y protagonizó una impresionante fuga

Un delincuente de 41 años que tenía un pedido de captura vigente fue detenido en el barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de Córdoba luego de una persecución en la que abandonó un auto Peugeot 408, trepó un paredón y continuó la fuga por los techos de varias viviendas hasta ser alcanzado por los efectivos.

El procedimiento se inició a partir de un robo ocurrido en un vehículo estacionado en la playa de una estación de servicio de la zona. Según la investigación, el sospechoso habría participado del hecho y escapó a bordo de un Peugeot 408.

Tras advertir la presencia policial, el hombre abandonó el auto y emprendió una particular huida a pie.

Con la colaboración del operador de las cámaras de videovigilancia del sistema 911, los efectivos lograron establecer el recorrido del sospechoso y montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones de la Manzana 36.

Al verse rodeado, el hombre trepó un paredón y siguió corriendo por los techos de las viviendas del barrio, en un intento por evitar su detención. Finalmente, los policías lograron alcanzarlo y reducirlo.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados dos teléfonos celulares, encontrados en las inmediaciones del vehículo que había sido abandonado.

Una vez trasladado a una dependencia policial, los investigadores constataron que el detenido, de 41 años, registraba un pedido de captura vigente requerido por la Justicia.

El sospechoso, junto con los elementos secuestrados, quedó a disposición del magistrado interviniente, quien deberá determinar su situación procesal.