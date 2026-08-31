Tiró un cascotazo contra un café, terminó de romper el vidrio a cabezazos y arrancó la caja registradora

Un delincuente encapuchado protagonizó un violento robo durante la madrugada en una cafetería de Villa Devoto, donde tiró un piedrazo contra el vidrio, terminó de romper la puerta a cabezazos y, en apenas 30 segundos, se llevó la caja registradora.

El hecho ocurrió cerca de las 5 en el café "Cucu", inaugurado hace pocas semanas en la Ciudad de Buenos Aires y ubicado en la intersección de Epecuén y Ladines.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa al sospechoso, con el rostro cubierto, aproximarse al acceso principal y arrojar un pesado cascote contra el vidrio hasta provocar una importante rotura.

Sin embargo, el impacto no fue suficiente para permitirle el ingreso. El delincuente entonces golpeó reiteradamente la puerta con los hombros y la cabeza hasta agrandar la abertura y conseguir pasar al interior del local.

Una vez dentro, se dirigió rápidamente hacia el mostrador y arrancó la caja registradora, tras lo cual salió por el mismo lugar por el que había ingresado.

Según las imágenes, toda la maniobra le demandó aproximadamente 30 segundos. Luego escapó del lugar y, hasta el momento, no pudo ser identificado ni detenido.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras para intentar establecer la identidad y el paradero del autor.