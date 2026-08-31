Rompía vidrieras de locales a patadas, arrancaba las perchas y se llevaba toda la ropa

Un delincuente de 25 años que se dedicaba a romper vidrieras de locales a patadas para robar ropa fue detenido en la localidad de City Bell.

Uno de los hechos investigados ocurrió el pasado 7 de agosto en un local ubicado en calle 13, entre 473 y 473 Bis, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención en la zona advirtieron que se había activado la alarma de un comercio.

Al acercarse al lugar, los policías encontraron el vidrio de la puerta principal destrozado y observaron distintas prendas de ropa desparramadas dentro del negocio.

El comercio CALOU había sido violentado durante la madrugada. Según se pudo reconstruir a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, el sospechoso ingresó luego de romper el acceso, se dirigió hacia la caja y posteriormente arrancó varias perchas para apoderarse de prendas de vestir.

El propietario del local entregó las grabaciones a los investigadores del Grupo Técnico Operativo (GTO), quienes analizaron las imágenes y lograron avanzar en la identificación del presunto autor.

Con esos elementos, y bajo intervención de la UFI N° 5, la Justicia ordenó realizar un allanamiento en un domicilio de City Bell, donde finalmente fue localizado y detenido el sospechoso, de 25 años.

Los investigadores le adjudican al menos dos robos que quedaron registrados por las cámaras de los locales y sospechan que el detenido pudo haber participado en otros hechos de similares características registrados en la zona.