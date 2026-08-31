Cayeron dos sospechosos por la salvaje entradera a una familia: tenían más de 4 kilos de marihuana

Dos sospechosos fueron detenidos y un adolescente de 16 años y un joven de 22 permanecen prófugos, acusados de participar de una salvaje entradera a una familia en Mar del Plata. Golpearon brutalmente al dueño de casa con un palo de hockey hasta desfigurarlo y amenazaron con cortarles la lengua a su esposa y a su hijo de 11 años. En los allanamientos realizados por la DDI, además, secuestraron el vehículo utilizado por los delincuentes y más de cuatro kilos de marihuana.

El violento hecho ocurrió el 24 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, cuando el hombre ingresaba con su Volkswagen Amarok gris al garaje de su vivienda ubicada en Vieytes al 400, en jurisdicción de la comisaría 9na.

En ese momento fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados y con guantes, quienes lo redujeron y lo obligaron a ingresar a la casa. Una vez en el interior, los asaltantes sometieron también a su esposa y a su hijo de 11 años.

Durante el asalto, uno de los delincuentes tomó un palo de hockey y golpeó reiteradamente al dueño de casa, provocándole graves lesiones y dejándolo desfigurado a golpes. Además, los integrantes de la banda amenazaron a la mujer y al niño con cortarles la lengua para que permanecieran en silencio.

Los delincuentes finalmente escaparon a bordo de la Volkswagen Amarok, además de llevarse un anillo de oro, una PlayStation 5, un perfume y 300.000 pesos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil (UFRPJ) 1, de la fiscal Mariana Baqueiro, y de la DDI.

A partir del seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), los investigadores determinaron que la Amarok había sido abandonada horas después en la zona de Olazar y Manrique, donde fue perseguida por varios móviles policiales.

Durante el operativo, un operador observó que uno de los sospechosos descendió del vehículo y escapó hacia una zona de pastizales. Mientras se realizaba un rastrillaje a pie, una vecina alertó a los policías sobre la presencia de un joven escondido dentro de una pileta de lona en su propiedad.

Con autorización de la mujer, los efectivos ingresaron al lugar y aprehendieron a un adolescente de 17 años. En su poder encontraron 130.000 pesos y un teléfono iPhone 16. Además, Policía Científica levantó una huella del interior de la camioneta para su posterior cotejo.

Con el avance de la investigación, el análisis de las cámaras de seguridad y el cotejo de las prendas secuestradas al adolescente, los investigadores establecieron su participación en el asalto y determinaron que había tenido un rol particularmente violento.

Según la pesquisa, también participaron un adolescente de 16 años, señalado como quien llevó a la mujer hacia la cocina, y Josue Aldair Ordoñez (23), sindicado como el líder de la banda y el más agresivo.

De acuerdo con los investigadores, Ordoñez habría sido quien tomó el palo de hockey y golpeó al dueño de casa, además de pegarle una trompada a su esposa mientras estaba en la cocina. También habría sido quien impartía órdenes al resto de los integrantes durante el asalto.

El cuarto sospechoso fue identificado como R.M.A. (22), quien había permanecido en comunicación telefónica con otro cómplice que hacía de "campana" en el exterior. Los investigadores determinaron además que la banda había llegado hasta la vivienda a bordo de un Peugeot 2008 negro.

Con las pruebas reunidas, la fiscal Baqueiro solicitó cuatro órdenes de detención y cuatro allanamientos, concretados el jueves 28 de agosto en distintos domicilios de Mar del Plata.

Durante los procedimientos fueron detenidos Alan Daniel Ordoñez (28) y Josue Aldair Ordoñez (23). En uno de los domicilios también fue encontrado el Peugeot 2008 negro, que quedó secuestrado ante la sospecha de que había sido utilizado para realizar tareas de vigilancia durante la entradera.

En ese mismo lugar los policías secuestraron una campera negra con líneas blancas en las mangas, el cuello y una gorra con visera verde, prendas que habrían sido utilizadas por Aldair Ordoñez durante el robo.

Además, los efectivos encontraron 4,335 kilos de cogollos de marihuana y dos teléfonos iPhone, un 14 Pro y un 13, que serán sometidos a peritajes.

Por el hallazgo de la droga fueron aprehendidos inicialmente los padres de los dos detenidos, Adriana Ivana Jugo (48) y Diego Daniel Ordoñez (49), aunque posteriormente recuperaron la libertad.

Los procedimientos realizados en los otros domicilios arrojaron resultado negativo. En tanto, el adolescente de 16 años y R.M.A., de 22, permanecen prófugos y son buscados por los investigadores.

Los dos detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán, mientras continúan las tareas para localizar a los restantes integrantes de la banda.

La causa fue caratulada como robo triplemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, por la utilización de un arma impropia y por la participación de un menor de edad, en la modalidad de entradera, además de una infracción a la Ley de Drogas 23.737.