Quemaron 111 kilos de marihuana secuestrada entre 2019 y 2025

La UFI Temática de Estupefacientes Departamental a cargo de la Sra Agente Fiscal Dra. Daniela Ledesma autorizó la quema del material estupefaciente incautado en el marco de 20 procedimientos.

Según el detalle, se trataba de causas ocurridas entre 2019 y 2025, siendo el 2021 y el 2022, la que mayor cantidad de hechos aportaban, con 7 cada uno. En total, había 111 kilos de marihuana acumulados que esperaban por su disposición final.

En primer lugar, la droga fue compactada y distribuida en la sede de la DDI Drogas Ilícitas de Mar del Plata. Una vez clasificada y etiquetada, fue trasladada hasta el Predio de Relleno Sanitario y Planta de Clasificación y Separación de Residuos, ubicada en la Ruta Provincial 55 sobre el kilómetro 87.

Allí, una retroexcavadora realizó un pozo profundo en la tierra dónde los agentes de la DDI, apoyados por efectivos balcarceños, arrojaron los estupefacientes. Luego, este fue incendiado para eliminar de forma definitiva los tóxicos. Finalmente, el pozo fue tapado.