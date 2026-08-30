Tiene 16 años y lo sorprendieron mientras hacía una entradera: estaba armado y tenía un pasamontañas

Todo comenzó cuando efectivos fueron alertados de movimientos sospechosos en una vivienda de Tío Pujio al 1900 por la madrugada. Al oír las sirenas, parte de la banda logró fugarse, sin embargo, dos delincuentes de 16 y 24 años quedaron rezagados y fueron interceptados por los agentes.

Los efectivos implementaron un operativo para rastrillar el sector que permitió recuperar un vehículo recientemente sustraído que la banda usaba para cometer los ilícitos. En su interior encontraron una cubierta, también robada, y una tijera.

Los delincuentes detenidos estaban en posesión de una pistola calibre 22 con nueve cartuchos, cinco teléfonos celulares, tres billeteras, un pasamontañas, un destornillador y otros elementos utilizados en entraderas, delito que era especialidad de la banda.

Según manifestaron los damnificados, varios sujetos habrían ingresado al domicilio en el barrio Santa Isabel y exigieron dinero haciendo uso de la violencia.