Sicarios dispararon 14 veces desde una moto y mataron a un hombre frente a un búnker de droga

Un hombre de 39 años fue asesinado de un balazo y otro de 52 resultó herido de tres tiros durante un ataque dde sicarios ocurrido frente a un búnker de droga en La Matanza.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.20 de ayer en la esquina de Huemul y Apipe, en González Catán, donde personal policial acudió tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre varias detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, los efectivos encontraron a dos hombres heridos. Uno de ellos fue identificado como Martín Nahuel Contreras, de 39 años, conocido con el apodo de "Carpincho", quien presentaba una herida de bala en el tórax.

Una ambulancia trasladó a Contreras al hospital Simplemente Evita, de González Catán, donde ingresó sin vida como consecuencia de las lesiones sufridas.

Hugo Basualdo, de 52 años, presentaba tres heridas de arma de fuego en el tórax, un brazo y una pierna. Familiares lo trasladaron en un vehículo particular al mismo centro asistencial, donde permanecía consciente y recibía atención médica.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, el lugar donde ocurrió el ataque está relacionado con la venta de droga. Además, los investigadores obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad que registraron el momento del ataque.

En las imágenes se observa la llegada de dos sicarios a bordo de una moto. El acompañante que viajaba en la parte trasera efectuó desde el rodado varias detonaciones contra las víctimas y luego ambos escaparon del lugar.

Los policías que trabajaron en la escena secuestraron diez vainas servidas calibre 9 milímetros, que serán sometidas a peritajes para determinar el arma utilizada.

Los investigadores procuran ahora identificar a los dos sospechosos a partir del análisis de las imágenes de las cámaras y de los testimonios reunidos durante las primeras horas de la pesquisa.

La causa fue caratulada como "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego" y quedó a cargo de la UFI temática de Homicidios y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial de La Matanza.