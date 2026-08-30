Detuvieron al cantante “Callejero Fino” con una camioneta sin papeles y un arma en la guantera

El reconocido rapero y cantante Simón Natanael Alvarenga, conocido como “Callejero Fino”, fue detenido junto a su primo durante un procedimiento realizado en Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que ambos fueran interceptados cuando circulaban a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok sin las patentes colocadas y en la guantera fue encontrada una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. “Voy al cumpleaños del novio de María Becerra”, les dijo a los efectivos.



El artista estuvo seis años con prisión domiciliaria por un robo cometido a fines de 2016 y cumplió la condena en 2023. En ese proceso tenía tobillera electrónica, hizo notas en la puerta de la casa y el juez le otorgaba permiso para ir a dar shows.

El procedimiento se realizó este domingo cuando personal de la Patrulla Municipal del Centro de Operaciones Tigre (COT), junto con efectivos de la Policía Adicional (Polad), realizaba un recorrido preventivo por la zona de Italia y la ruta 27.

En ese lugar, los agentes interceptaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin las chapas patentes colocadas e identificaron al conductor como Simón Natanael Alvarenga, de 31 años, conocido artísticamente como “Callejero Fino”, reconocido rapero, cantante y compositor.

El músico viajaba acompañado por su primo Ricca Steven Joel, de 27 años, y durante la requisa del vehículo los efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 4ta encontraron una pistola Glock calibre .40 que tenía la numeración suprimida.

Ante el hallazgo, ambos ocupantes fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “tenencia ilegal de arma de guerra” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, que deberá determinar las circunstancias en las que el arma se encontraba dentro de la camioneta y la situación procesal de los involucrados.