Robaron 18 millones de pesos en medicamentos de un laboratorio y montaron una “farmacia” en una feria barrial

La presente causa tuvo su génesis cuando una reconocida droguería y empresa de distribución de medicamentos e insumos médicos de Argentina, a través de sus principales representantes, radicó una denuncia en la División Delitos Contra la Salud Pública de esta Institución.

Por medio de la misma, manifestó haber detectado una gran cantidad de cubetas plásticas de color rojo (de exclusivo uso de la correspondiente firma para el transporte y almacenamiento de medicamentos) en una reconocida feria, ubicada en la localidad de González Catán, partido de La Matanza.

Con la debida anuencia judicial, los agentes policiales realizaron amplias tareas de campo, vigilancias encubiertas y minuciosas observaciones, estableciendo la veracidad de la denuncia y comprobando que diversos puestos comerciales de la citada feria ofrecían analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y cremas dérmicas de venta bajo receta.

Durante las pesquisas, además, se determinó la existencia de otros cuatro domicilios situados en las localidades de González Catán, Libertad y Virrey del Pino, los que guardarían relación con dicha causa.

Por ello, el Juzgado Federal de Morón Nº1 a cargo del Dr. Martín Alejandro Ramos, Secretaría N°1 del Dr. Sergio Adrián Battista, ordenó la realización de los respectivos allanamientos. Atento a ello, los efectivos identificaron a nueve personas (seis mujeres y tres hombres) acusados del comercio de los medicamentos.

Asimismo, se incautaron cientos de cajas y blister de cremas, analgésicos y antibióticos, entre otros medicamentos de toda clase que en su total ascienden a 18 millones de pesos en efectivo.

Cabe destacar que, durante los procedimientos, se contó con la participación de las Divisiones Homicidios, Delitos Contra el Automotor e Investigación del Robo Organizado; como así también brigadas del Departamento Investigaciones Nacionales y la Unidad Judicial Móvil de la División Comisaría de Intervenciones Judiciales.

Los imputados, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales secuestrados a disposición del magistrado interventor por infracción al Artículo 204 del Código Penal.