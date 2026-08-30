Una banda narco de dominicanos traficaba drogas de diseño desde Tierra del Fuego hacia Europa

La causa tuvo su origen en octubre del año pasado, cuando, durante más de treinta allanamientos realizados por la División Operaciones Federales se desarticuló una organización vinculada con la exportación de clorhidrato de cocaína y drogas de diseño (particularmente metanfetaminas, MDMA en estado puro y pastillas) hacia España, Alemania y Bélgica, mediante encomiendas o a través de “mulas”.

En aquella oportunidad se incautaron miles de pastillas de MDMA y una gran cantidad de clorhidrato de cocaína y marihuana. Asimismo, se logró la detención de 15 integrantes de la banda, mientras que otros cinco permanecieron prófugos, con pedido de captura internacional.

Mediante el análisis de datos migratorios, redes sociales y minuciosas tareas de inteligencia llevadas adelante también por la División Operaciones Federales de la PFA, se identificó una red criminal integrada por ciudadanos de origen dominicano, vinculados tanto con los ya detenidos como con los prófugos, quienes continuaban desarrollando actividades ilícitas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego.

los investigadores pudieron determinar que algunos de los miembros de la organización, residentes en Buenos Aires, viajaban hacia la mencionada provincia patagónica, donde eran propietarios de establecimientos bailables, negocios gastronómicos y vehículos de alta gama. Esa infraestructura era aprovechada para concretar el contrabando de estupefacientes.

Con la cooperación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Río Grande de la PFA, se constató la existencia de un total de 18 inmuebles vinculados con la investigación.

Durante los procedimientos se logró la detención de tres hombres de nacionalidad dominicana y una mujer argentina, todos vinculados con la causa. Asimismo, se secuestraron 8.500 pastillas de MDMA, 198 pastillas de éxtasis, una gran cantidad de dosis de Tusi, dinero en efectivo en pesos, dólares y euros, dos pistolas calibre 9 mm y .22, materiales para la fabricación de sustancias ilícitas sintéticas, acetona, 12 kilogramos de ácido bórico, 3 kilogramos de lidocaína, elementos de corte y fraccionamiento, balanzas de precisión, una camioneta, 17 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Cabe destacar que, en uno de los domicilios allanados, fue detectado y desmantelado un laboratorio clandestino dotado de prensas hidráulicas y cuños de marcación con formas de delfín, Batman y marcas de ropa de primera línea, además de moldes e insumos químicos destinados a la producción industrial de comprimidos de MDMA.