Viven con miedo, pero decidieron enfrentarse a los narcos: vecinos demolieron un búnker de droga

Vecinos de un barrio de La Matanza demolieron un búnker utilizado para la venta de drogas, en medio de una escalada de violencia que, según denunciaron, dejó cinco muertos en menos de un mes y mantiene a las familias atemorizadas por los constantes tiroteos entre bandas que disputan el territorio.

La protesta vecinal se produjo luego de reiterados episodios armados registrados en la zona, donde los habitantes aseguran convivir desde hace aproximadamente un año con organizaciones dedicadas al narcomenudeo.





Los vecinos usaron dos postes para tirar abajo el bunker, según se observa en un impactante video que se viralizó en las últimas horas.

"Hace siete años que vivimos en el barrio. Somos gente trabajadora, salimos temprano con sacrificio. Vivíamos tranquilos hasta hace un año cuando ocuparon un terreno y empezó todo esto", relató uno de los vecinos.

Según su testimonio, el conflicto comenzó cuando un terreno fue vendido a una familia boliviana y, paralelamente, a una organización integrada por personas de nacionalidad paraguaya. Tras ese conflicto, la familia fue desplazada y el lugar quedó en manos de quienes, según los denunciantes, montaron un punto de venta de drogas.

Los vecinos sostienen que desde hace dos meses los enfrentamientos armados se intensificaron y que los disparos se producen a cualquier hora del día. "Ya hay cinco muertos en menos de un mes. Vivimos con miedo, no se puede salir ni siquiera a comprar porque no sabemos cuándo puede empezar un tiroteo", afirmó otro frentista.

Además, denunciaron que distintas bandas llegan desde otros barrios para disputar el control de la venta de estupefacientes. "Al principio decían que iban a cuidar a los vecinos, pero después se descontroló. Empezaron a matar a soldaditos", señalaron.

De acuerdo con los testimonios, en los ataques se utilizan armas de grueso calibre. "Vienen con escopetas, ametralladoras y revólveres calibre .38. Hasta una bomba tiraron con un dron", aseguró un vecino.

Los habitantes también manifestaron temor a denunciar los hechos por presuntas amenazas de las organizaciones criminales. "Los vecinos están amenazados para no hacer ninguna denuncia", expresaron.

En ese contexto, convocaron a una movilización para este martes a las 16 en la intersección de Reaños y Alagón para reclamar mayor presencia policial y medidas urgentes de seguridad.

"Necesitamos el apoyo de todos para pedir justicia y seguridad en el barrio. Ya no podemos vivir así, estamos cansados", expresaron los organizadores de la protesta.