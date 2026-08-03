Un ex gendarme se convirtió en sicario de la mafia china y ejecutó a un supermercadista

Un gendarme retirado que integró el Grupo Especial Alacrán, la unidad de elite de la Gendarmería Nacional, fue detenido acusado de haber actuado como sicario en el crimen de un supermercadista chino asesinado de un disparo en la nuca en la localidad bonaerense de Carapachay, partido de Vicente López. Los investigadores creen que el homicidio estuvo motivado por una deuda de dinero y lo vinculan a un presunto ajuste de cuentas relacionado con la denominada mafia china.

El principal sospechoso fue identificado como Luis Ayala, de 58 años, quien se retiró de la fuerza en julio de 2025 y ahora enfrenta una causa por homicidio que instruye el fiscal Gastón Larramendi, titular de la UFI Vicente López Oeste.

El crimen ocurrió el 31 de julio frente a un supermercado ubicado sobre la calle Cajaraville al 3500. La víctima, identificada como Chen Jian de 36 años, bajaba de su camioneta Toyota SW4 estacionada frente al local cuando fue sorprendido por el gendarme retirado que caminaba por la vereda, extrajo un arma y le efectuó un disparo por la espalda.

El atacante escapó inmediatamente sin intentar robarle, mientras que la víctima cayó inconsciente sobre la vereda. Personal policial llegó tras un llamado al 911 y una ambulancia constató su fallecimiento en el lugar.

Desde un primer momento, los pesquisas descartaron un robo como móvil del ataque y orientaron la investigación hacia un ajuste de cuentas. De acuerdo con las averiguaciones, el comerciante mantenía una deuda económica que podría haber desencadenado el homicidio.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Policía Departamental de Vicente López y de la Sub DDI local, que analizaron imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales. Aunque las primeras filmaciones tenían escasa nitidez debido a la intensa lluvia registrada durante el hecho, el relevamiento permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos.

Los investigadores identificaron un Peugeot 208 utilizado durante el ataque y determinaron que sus ocupantes habían realizado tareas de inteligencia horas antes del crimen. Según la pesquisa, ingresaron al supermercado, efectuaron una compra abonada mediante Mercado Pago y ese registro permitió avanzar sobre sus identidades.

De esa manera fue identificada Adriana Cecilia Amado, de 45 años, quien manejó el vehículo el día del homicidio, mientras que el acompañante fue señalado como Ayala, sindicado como el autor material del disparo.

Con esa información, la Justicia ordenó allanamientos en distintos domicilios de Merlo. Durante tareas de vigilancia, los efectivos interceptaron el Peugeot 208 y detuvieron a Ayala junto a Alejandra Vanina Ciuccio, de 48 años, quien manejaba el vehículo al momento del procedimiento.

En paralelo, otra comisión policial localizó y detuvo a Amado cuando circulaba en un Peugeot 206, tras ser reconocida como la conductora captada por las cámaras de seguridad el día del crimen.

Durante los allanamientos realizados en el domicilio de Ayala, los investigadores secuestraron un chaleco antibalas con la inscripción de Gendarmería Nacional, tres pistolas —dos de calibre 9 milímetros y una calibre .22—, municiones, prendas pertenecientes a la fuerza y teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a distintas pericias.