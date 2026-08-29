Una mujer policía le disparó cinco veces a un motochorro de 17 años y le reventó el hígado

El sangriento episodio sucedió en la YPF ubicada en la intersección de Ruta 21 y Calderón de la Barca, en el límite de esa localidad con Laferrere, en La Matanza. Allí dos delincuentes a bordo de una moto Tornado roja y blanca apuntaron a otro motociclista que cargaba combustible y le exigieron la entrega de la llave de su rodado.

La mujer policía observó la secuencia mientras también aguardaba para llenar el tanque de su vehículo. Y, al identificarse como tal, uno de los agresores disparó contra ella con el arma que portaba en su poder, lo que dio inicio al enfrentamiento: la agente disparó 5 veces y por lo menos dos alcanzaron a dar en el cuerpo del ladrón que se movilizaba como acompañante.

El ladrón baleado que se arrastró por el piso Su cómplice, el conductor de la moto, puso primera y se alejó a toda velocidad del lugar al oír los disparos. El ladrón herido se arrastró por varios metros en el playón de carga de combustible hasta que no pudo más: quedó tendido y apuntado por la oficial, que de inmediato dio aviso al 911 para avisar de lo ocurrido y pedir ayuda.

A su lado, el baleado dejó tirada un arma de fuego, que ya fue secuestrada por la justicia. El delincuente fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde se encuentra internado y a la espera de ser intervenido. Uno de los proyectiles que recibió le reventó el hígado.

La causa quedó en manos del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Matanza: es que el herido tiene 17 años.