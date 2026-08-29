“Se te pinchó una rueda”: los engañaron para arrebatarles una cartera y se fugaron a toda velocidad por Panamericana

Un llamado al 109 alertó sobre el robo ocurrido en la intersección de Tucumán y Belgrano. Allí, los ladrones se acercaron a una pareja que circulaba en un vehículo y les advirtieron que una de sus ruedas se encontraba desinflada.

Cuando ambos ocupantes descendieron para verificar la situación, los delincuentes aprovecharon la maniobra para sustraer una cartera del interior del rodado y escapar.

Tras asistir a las víctimas, agentes de la Guardia Urbana obtuvieron las características de los sospechosos. Con esa información, operadores del COM iniciaron un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, logrando reconstruir el recorrido de fuga hasta detectar que los involucrados abordaron un Renault Sandero rojo y abandonaron el centro de Pilar.

A partir de allí, el COM realizó el seguimiento del vehículo a través de las cámaras del distrito y transmitió su ubicación a los móviles de Guardia Urbana, que desplegaron un operativo cerrojo para interceptarlos. Finalmente, el Renault fue detenido sobre la autopista Panamericana, a la altura de Del Viso.

En el vehículo viajaban los dos hombres señalados por el robo junto a una mujer que habría actuado como apoyo. Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron la cartera sustraída, junto con documentación y pertenencias de las víctimas.

Además, al identificar a los detenidos se constató que uno de ellos tenía un pedido de captura activo desde 2015, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes radicada en la ciudad de Mercedes. Los tres aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia.