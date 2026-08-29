Iba a fondo con la moto, chocó contra un auto, perdió el casco y terminó con la cara contra el asfalto

Los dos venían a altísima velocidad y sin pensar en que alguien iba a cruzarse. Al llegar a la esquina, era demasiado tarde. El auto pasó primero y la moto terminó chocando de lleno contra uno de los laterales. El motociclista voló por el aire y por la violencia del golpe perdió el casco. Al caer, se arrastró varios metros por el piso con la cara contra el asfalto.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la Av. Alvear y Marabotto, en Benavídez. Un operador del Centro de Monitoreo de Tigre dio la alerta e inmediatamente recibió asistencia del Sistema de Emergencia Tigre.

De forma milagrosa, tras unos momentos en el suelo, logró ponerse de pie. Fue trasladado al Hospital de General Pacheco, donde fue atendido con más profundidad y dónde se constató que no corría peligro su vida.

El auto terminó con roturas en uno de sus laterales y su conductor no presentó heridas de ningún tipo.