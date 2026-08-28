Sacaron de una bóveda 516 kilos de cocaína y los trasladaron en una cápsula de seguridad

En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina (PFA), a través de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, participó de un importante operativo de traslado, custodia y posterior incineración de 635,8 kilos de droga correspondientes a 32 causas judiciales del fuero Penal Económico.

La jornada fue organizada por la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las sustancias, que se encontraban resguardadas en la bóveda del organismo ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron trasladadas bajo un estricto dispositivo de seguridad hasta el predio de la firma Grupo PELCO S.A., situado en la localidad bonaerense de El Talar, partido de Tigre.

La cápsula de seguridad estuvo integrada por efectivos de la Dirección General de Sistemas contra el Narcotráfico, la División Central Nacional de Datos, dos grupos motorizados del GOMF y personal de las Fuerzas Especiales G-1 de la Policía Federal Argentina.

Durante la jornada fueron destruidos 516,8 kilos de clorhidrato de cocaína, 25,8 kilos de marihuana y 93,1 kilos de drogas sintéticas, alcanzando un total de 635,8 kilos de estupefacientes.

El material incinerado correspondía a 32 causas judiciales, con intervención de seis juzgados y tres tribunales orales del fuero Penal Económico. En gran parte de esas investigaciones se desarrollaron tareas conjuntas entre la Aduana y la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA.

Entre los antecedentes se destacó una parte del material secuestrado en el marco de la histórica Operación “Merluza Blanca”, investigación llevada adelante en el año 2007 por la entonces Sección Antidrogas Mar del Plata, de la que fueron destruidos en esta oportunidad 165,2 kilogramos.

De esta manera, la Policía Federal Argentina reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, garantizando la custodia y el tratamiento seguro de las sustancias estupefacientes secuestradas por disposición de la justicia.