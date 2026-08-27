Un auto fuera de control chocó de frente a una moto y terminó incrustado contra una camioneta

Dos motociclistas resultaron heridos este martes por la noche en la ciudad santafesina de luego de ser embestidos de frente por un auto cuyo conductor perdió el control, se cruzó de carril y, tras el impacto, terminó chocando contra una camioneta que estaba estacionada en la mano contraria. El automovilista quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por Bomberos.

El hecho ocurrió este martes por la noche en Hilario Sabroso y Sarmiento cuando, por motivos que son materia de investigación, el conductor de un auto atravesó la línea de circulación hasta impactar contra la moto.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo el auto embiste a los dos ocupantes de la moto, quienes, producto de la violencia del impacto, fueron despedidos y terminaron cayendo sobre el asfalto.

Después del primer choque, el auto continuó fuera de control y terminó impactando contra una camioneta que se encontraba estacionada sobre la mano contraria.

Como consecuencia de la colisión, el vehículo sufrió importantes daños y su conductor quedó atrapado en el habitáculo. Personal de Bomberos intervino para realizar las tareas de rescate y finalmente logró retirarlo del interior del auto.

Los dos motociclistas fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.