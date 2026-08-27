Un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó adentro del aula

Un alumno de 14 años ingresó con un arma de fuego a una escuela de San Miguel de Tucumán y, mientras manipulaba la pistola dentro de un aula, efectuó un disparo que terminó impactando contra una pared. No hubo heridos y el arma fue secuestrada.

El hecho ocurrió este martes, cerca de las 14.45, en la Escuela Congreso, ubicada sobre Congreso al 600, en la intersección con Lavalle, en el barrio Sur de la capital tucumana.

El adolescente fue dos veces armado al colegio. En un video se lo ve con una pistola y otro día aparece jugando con el tambor de un revólver.

Según las primeras actuaciones, efectivos que realizaban tareas preventivas en la zona recibieron un aviso sobre un incidente con un arma de fuego dentro del establecimiento y se trasladaron de inmediato hasta el lugar.

Una vez allí, la secretaria de la institución explicó a los policías que un estudiante había llevado una pistola al colegio y que, en circunstancias que todavía se investigan, se produjo una detonación mientras el adolescente manipulaba el arma.

El proyectil atravesó el aula y quedó alojado en una de las paredes. La trayectoria no alcanzó a ninguna persona, por lo que estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa resultaron ilesos.

El estruendo generó preocupación entre quienes se encontraban en el establecimiento y motivó la intervención inmediata de las autoridades escolares y policiales.

De acuerdo con los investigadores, el propio adolescente entregó el arma a los efectivos cuando llegaron al colegio. Durante el procedimiento se realizaron distintas verificaciones en el lugar y se hallaron indicios que serán incorporados a la investigación para determinar cómo se produjo el disparo.

El director de la escuela fue quien requirió la presencia policial. En el operativo intervino personal de la Comisaría Segunda, mientras que el caso fue comunicado a la Unidad Regional Capital y a las autoridades del Ministerio de Educación de Tucumán.

Ahora, la investigación apunta a establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo. Los investigadores deberán determinar si se trató de una descarga accidental o si previamente existió algún tipo de amenaza o conflicto con otros estudiantes.

Otro de los puntos que se intenta esclarecer es el origen del arma y cómo pudo ingresar al establecimiento educativo sin ser detectada.

Tras el episodio, las autoridades de la escuela implementaron medidas de acompañamiento para alumnos y trabajadores y comenzaron actuaciones internas destinadas a reconstruir lo ocurrido y analizar medidas para fortalecer los controles de seguridad.

Por tratarse de un menor de 14 años, el adolescente no puede ser responsabilizado penalmente conforme al régimen vigente. Sin embargo, quedó bajo intervención de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes, que deberá determinar las medidas de protección que correspondan.

En las horas siguientes al episodio, las autoridades judiciales debían resolver si el menor sería reintegrado a sus padres o si permanecería de manera provisoria en el Centro de Admisión y Derivación hasta la intervención del magistrado competente.