Detectaron una embarcación que cruzaba desde Paraguay y secuestraron 340 kilos de marihuana

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron un cargamento de más de 340 kilos de marihuana, en un procedimiento realizado en la zona conocida como Puerto Carolina, en la localidad misionera de Puerto Iguazú.

El procedimiento se inició a partir de tareas previas de inteligencia donde se identificó el posible ingreso de estupefacientes al país.

Ante esta situación, se coordinó un operativo de vigilancia en inmediaciones del kilómetro 1865 del río Paraná, donde, gracias a equipos de visión nocturna, el personal de la Fuerza observó a lo lejos que una embarcación arribó a la costa argentina, donde sus tripulantes descargaron bultos para luego regresar al Paraguay.

Inmediatamente, se desplegó un amplio rastrillaje terrestre y fluvial, a partir de cual se encontraron 11 bolsas de grandes dimensiones ocultas entre la vegetación, envueltas en nylon negro y cinta de embalar.

Al inspeccionarlos, los prefecturianos detectaron que se trataban de un cargamento de 452 paquetes de marihuana, con un peso de más de 340 kilos y un valor que supera los 1.300 millones de pesos.

Intervienen en la causa el Juzgado Federal de Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo Alejandro Cardozo y el Ministerio Público Fiscal de la misma ciudad, secretaría de turno de la Dra. Yanina Weyreuter.