Cayeron 17 dealers con más de 8 mil dosis de cocaína y pasta base por 21 millones de pesos

La Policía de la Ciudad desarticuló una red de venta de drogas en el barrio de Constitución. En allanamientos simultáneos durante la tarde noche de ayer, los efectivos detuvieron a 17 dealers y secuestraron 8.797 dosis de cocaína y pasta base.

El operativo es un importante golpe al narcomenudeo en Constitución, un barrio estratégico por el intenso movimiento de personas y su conexión con distintos puntos del área metropolitana.

Fue en el marco del Programa Intervención en el Mercado de Drogas, una iniciativa del Ministerio Público Fiscal porteño que busca neutralizar la capacidad de distribución y comercialización de drogas en la Ciudad. El programa usa un mapa de zonas delictivas para combatir los lugares de venta, como en este caso, bares, boliches y barberías de Constitución.

La investigación, desarrollada por la Dirección Antidrogas de la Policía de la Ciudad bajo las órdenes de la Unidad Investigativa N° 10 y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), comenzó en mayo e incluyó tareas de inteligencia criminal: trabajo de campo, observaciones y seguimientos que sirvieron para detectar los lugares usados para el acopio, fraccionamiento y comercialización de drogas.

“17 narcos detenidos en Constitución. 8.700 dosis secuestradas de cocaína y pasta base. Estos no joden más. Ley y orden”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, junto al secretario Maximiliano Piñeiro y al Jefe de la Policía, Diego Casaló, supervisaron el operativo desde el comando operativo ubicado en la calle Hornos. En el despliegue participaron brigadas de la Superintendencia de Investigaciones, junto con la División de Operaciones Especiales (DOE), División Perros, la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Departamento de Operaciones Urbanas (DOU), Exteriores de Video, Superintendencia de Seguridad Comunal, Protección de Barrios y Tránsito y Transporte.

Se secuestraron 503,44 gramos de cocaína, equivalentes a unas 3.356 dosis; 1.760,8 gramos de marihuana, correspondientes a unas 3.522 dosis; y 287,8 gramos de pasta base, equivalentes a unas 1.919 dosis. La droga estaba lista para ser comercializada al menudeo por un valor estimado de mercado de más de $21 millones.

Los allanamientos se hicieron en boliches, bares, kioscos, hoteles familiares y una barbería de Pedro Echagüe al 1200, Salta al 1400, Santiago del Estero al 900, 1300 y al 1600, Constitución al 1200, Pavón al 1200 y al 1400, Pasaje Sastre al 1900, O'Brien al 1200, Juan de Garay al 900 y al 1200, Caseros al 900 y Tacuarí al 1600. También hubo un operativo en la localidad bonaerense de Banfield.

Los 17 dealers, en su mayoría dominicanos y argentinos, fueron encarcelados en el Centro de Alojamiento de Detenidos SUR. Uno de ellos tenía un pedido de captura por abuso sexual del Juzgado de Garantías 8 de Florencia Varela.