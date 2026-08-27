Se tirotearon con la policía durante una persecución y le pegaron cuatro balazos al patrullero

Dos hermanos fueron detenidos por efectivos la Policía Departamental y de la Comisaría 3ra. en La Plata luego de protagonizar una persecución en moto, uno de ellos disparó contra un móvil policial y provocó varios impactos de bala en la unidad. Entre ambos sumaban 28 antecedentes y uno de los acusados tenía, además, un pedido de captura activo por homicidio.

El hecho ocurrió a la mañana cuando los agentes realizaban recorridas preventivas para combatir a los motochorros.

Al llegar a la zona de las calles 136 y 71, los policías observaron una moto Guerrero 150 GC negra en la que circulaban dos hombres. Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la fuga.

Durante la persecución, al verse superados en movilidad y ante la inminencia de su detención, el acompañante extrajo un arma de fuego que llevaba en la cintura y comenzó a disparar contra el móvil policial.

La unidad recibió varios impactos de bala, por lo que los efectivos repelieron la agresión. En esas circunstancias, los dos sospechosos cayeron de la moto y fueron inmediatamente aprehendidos. Ninguno de los involucrados resultó herido.

Los detenidos fueron identificados como Mauricio Fabián Carruega, de 32 años, y Jonatan Marcelo Carruega, de 37, quienes son hermanos y residen en la zona de 139 entre 71 y 72.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una pistola Bersa calibre .380, ocho cartuchos intactos, un cargador y la motocicleta Guerrero 150, patente A063TCU.

Al revisar los antecedentes de los hermanos, los investigadores establecieron que entre ambos acumulaban 28 registros y antecedentes judiciales, vinculados a distintos delitos cometidos a lo largo de los últimos años.

En particular, sobre Jonatan Carruega pesaba un pedido de captura activo por homicidio, requerido por el Juzgado de Garantías 4 y la UFIJ 7 de La Plata. Además, registraba otra medida de captura relacionada con un legajo de ejecución, con fecha de alta del 18 de agosto último.

Entre los antecedentes de ambos figuran causas por homicidio, tentativa de homicidio, robo agravado, abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego, encubrimiento y resistencia a la autoridad, según se desprende de los registros incorporados a la investigación.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó las pericias correspondientes sobre el móvil policial, que recibió los impactos de bala, y sobre el arma secuestrada.

La causa fue caratulada como “Resistencia a la autoridad, abuso de armas y captura activa por homicidio”, con intervención de la UFID N° 2 de La Plata.