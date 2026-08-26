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Inseguridad

"Zafé de que me peguen un tiro": El dramático relato de Mariana Brey tras sufrir un intento de robo en Quilmes

La periodista relató el momento que vivió en la puerta de su casa. Dos motochorros armados la interceptaron a plena luz del día, pero tras una rápida reacción logró escapar a los gritos pidiendo ayuda.
 

Por Redacción

Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 08:52

Un tenso momento le tocó vivir a Mariana Brey cuando fue sorprendida por delincuentes mientras llegaba a su domicilio en Quilmes. Ante la situación, la periodista reaccionó rápidamente, salió corriendo y comenzó a pedir ayuda.

“Fue a las tres y media de la tarde cuando salí de mi trabajo, cuando salgo de acá me voy a Bondi, termino y los lunes es el único día que llego temprano a mi casa”, detalló.

Según explicó públicamente, todo ocurrió cuando detectó a dos hombres que circulaban en una moto. Al notar sus movimientos y comprender que podían intentar asaltarla, decidió alejarse del lugar a toda velocidad.

Durante la huida, Brey comenzó a gritar para alertar a las personas que estaban cerca. En medio de la corrida, golpeó un portón de chapa con la intención de llamar la atención y conseguir asistencia.

La víctima logró avanzar cerca de media cuadra mientras pedía auxilio. Sus gritos fueron escuchados por trabajadores de un lavadero de autos y habitantes de la zona, que advirtieron lo que estaba sucediendo.

De esta manera, los delincuentes abandonaron el lugar y escaparon. La rápida reacción de Brey y la intervención de quienes se encontraban en las inmediaciones fueron claves para que el episodio no pasara a mayores. 

“Zafé”:

Al contar el temor que sintió durante el intento de robo, la periodista afirmó: “Zafé de que me peguen un tiro”,

El episodio no terminó cuando los delincuentes se fueron. Brey explicó que quedó profundamente conmocionada por lo ocurrido y que el impacto de la situación continuó durante las horas siguientes.

Según relató la periodista, durante la noche sufrió taquicardia como consecuencia del miedo y los nervios que le provocó el episodio, aunque aclaró que se encontraba bien físicamente. 

Brey también remarcó la importancia de haber podido reaccionar a tiempo frente a los delincuentes y de haber encontrado ayuda en los vecinos de la zona, que respondieron a sus pedidos de auxilio.

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