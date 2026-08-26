"Zafé de que me peguen un tiro": El dramático relato de Mariana Brey tras sufrir un intento de robo en Quilmes

Un tenso momento le tocó vivir a Mariana Brey cuando fue sorprendida por delincuentes mientras llegaba a su domicilio en Quilmes. Ante la situación, la periodista reaccionó rápidamente, salió corriendo y comenzó a pedir ayuda.

“Fue a las tres y media de la tarde cuando salí de mi trabajo, cuando salgo de acá me voy a Bondi, termino y los lunes es el único día que llego temprano a mi casa”, detalló.

Según explicó públicamente, todo ocurrió cuando detectó a dos hombres que circulaban en una moto. Al notar sus movimientos y comprender que podían intentar asaltarla, decidió alejarse del lugar a toda velocidad.

Durante la huida, Brey comenzó a gritar para alertar a las personas que estaban cerca. En medio de la corrida, golpeó un portón de chapa con la intención de llamar la atención y conseguir asistencia.

La víctima logró avanzar cerca de media cuadra mientras pedía auxilio. Sus gritos fueron escuchados por trabajadores de un lavadero de autos y habitantes de la zona, que advirtieron lo que estaba sucediendo.

De esta manera, los delincuentes abandonaron el lugar y escaparon. La rápida reacción de Brey y la intervención de quienes se encontraban en las inmediaciones fueron claves para que el episodio no pasara a mayores.

“Zafé”:

Al contar el temor que sintió durante el intento de robo, la periodista afirmó: “Zafé de que me peguen un tiro”,

El episodio no terminó cuando los delincuentes se fueron. Brey explicó que quedó profundamente conmocionada por lo ocurrido y que el impacto de la situación continuó durante las horas siguientes.

Según relató la periodista, durante la noche sufrió taquicardia como consecuencia del miedo y los nervios que le provocó el episodio, aunque aclaró que se encontraba bien físicamente.

Brey también remarcó la importancia de haber podido reaccionar a tiempo frente a los delincuentes y de haber encontrado ayuda en los vecinos de la zona, que respondieron a sus pedidos de auxilio.