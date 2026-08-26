Dos alumnos de 14 años se pelearon a la salida de la escuela: uno le clavó un destornillador a su compañero

Un adolescente de 14 años resultó herido en una de sus rodillas luego de ser atacado con un destornillador por otro joven de la misma edad, durante una pelea registrada a la salida de un colegio de la ciudad santiagueña de La Banda.

El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 11.16, en la esquina de avenida Avellaneda y Urquiza, en inmediaciones de la Escuela Técnica N.º 2 Ingeniero Santiago Barabino, y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

De acuerdo con las imágenes, un grupo de adolescentes se encontraba en las inmediaciones de un comercio cuando dos de ellos comenzaron a discutir. En medio del intercambio, uno de los jóvenes tomó del cuello del buzo a su compañero y lo amenazó con un elemento punzante.

La situación derivó en una agresión física. El adolescente que era sujetado reaccionó con un golpe de puño que alcanzó parcialmente el rostro del otro joven, mientras uno de los presentes intentaba intervenir para separar a ambos.

Sin embargo, en medio del forcejeo, el adolescente que portaba el destornillador logró soltarse y le asestó un puntazo en la rodilla derecha a su compañero. Luego escapó del lugar, mientras el resto del grupo permaneció junto al adolescente herido.

El joven recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue trasladado al Centro Integrador Comunitario (CIC) Banda. Allí, una médica indicó la realización de una tomografía y una evaluación por parte de un especialista en traumatología para establecer el alcance de la lesión.

A partir de la intervención de la fiscal de turno, Virginia Abrate, se dispuso el correspondiente examen médico y se dio participación a la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia y al Servicio de Urgencia de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF).

En tanto, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 13 quedó a cargo de las primeras actuaciones y trasladó al adolescente señalado como agresor, también de 14 años y domiciliado en el barrio Villa Nueva, a una dependencia policial.

El adolescente herido reside en el barrio Mama Antula. Por tratarse de menores de edad, las actuaciones quedaron bajo intervención de los organismos especializados en niñez y adolescencia.

