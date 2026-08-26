Tiraban piedras a los automovilistas desde un puente y destrozaban parabrisas para robarles

Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada luego de ser detectados por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones de Lomas de Zamora cuando tiraban piedrazos desde un puente peatonal contra vehículos que circulaban por el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.40, cuando los operadores del sistema de monitoreo identificaron a tres sospechosos encapuchados que se encontraban arrojando objetos contudentes contra los autos que transitaban por la zona.

De inmediato se dio aviso al personal policial, que se desplazó hasta el lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, los tres hombres intentaron escapar corriendo, pero fueron alcanzados tras una breve persecución y finalmente reducidos.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un arma blanca entre las pertenencias de uno de los sospechosos.

Los tres aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 7ª de Centenario, donde quedaron a disposición de la Justicia.