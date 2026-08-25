Pidió un Uber, dijo que viajaba sola y se subió su pareja con un cuchillo para asaltar al chofer

Un chofer de Uber fue asaltado por una pareja de falsos pasajeros en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, y lo amenazaron con un cuchillo para robarle dinero y un teléfono celular.

El hecho ocurrió cuando el conductor, que trabaja con la aplicación desde hace más de cuatro años, recibió un pedido de viaje con destino a Aeroparque. La pasajera le había asegurado telefónicamente que estaba sola, una información que, según relató, le transmitió tranquilidad y lo llevó a aceptar el viaje.

Cuando llegó al lugar indicado, el conductor observó a la mujer parada en la vereda junto a un carrión. Al verla sola, decidió abrirle la puerta del vehículo.

Sin embargo, apareció un hombre detrás de la mujer y se subió al auto primero que ella, simulando ser otro pasajero. “¿Para dónde van? ¿Para Aeroparque sin maletas?”, alcanzó a preguntar el conductor, sorprendido por la situación.

La respuesta no fue la que esperaba. “Quedate quietito porque te vuelo, te la doy en la cara”, le dijo el delincuente mientras lo sujetaba del cuello y sacó un cuchillo con el que comenzó a amenazarlo. “¿Estás enfierrado vos? Dame la billetera”, le reclamó. “No tengo, te lo juro”, respondió el chofer.

La situación se volvió todavía más violenta cuando la mujer golpeó a la víctima mientras su cómplice continuaba amenazándolo con el arma blanca.

“Donde vea un movimiento en falso, te vuelo, ¿me escuchaste?”, le advirtió el delincuente. Su pareja se abalanzó sobre el asiento de adelante y le robó dinero y el celular.



Antes de bajarse del vehículo, el asaltante volvió a amenazar al conductor: “Ahora te tiro las llaves”, le dijo.

La víctima explicó que habitualmente rechaza viajes cuando advierte que hay dos hombres como pasajeros, debido al temor de ser víctima de un robo.