Un limpiavidrios tiraba detergente en el parabrisas y amenazaba a los conductores para que le den dinero

Un hombre fue detenido durante un procedimiento realizado por la Policía de Córdoba en la zona del centro de la capital provincial, donde momentos antes se encontraba realizando tareas de limpiavidrios.

El operativo se concretó durante la noche en la intersección de la avenida Domingo Faustino Sarmiento y bulevar Guzmán, donde los efectivos intervinieron y procedieron a la detención del hombre.

Según informaron fuentes policiales, al momento del procedimiento el hombre se encontraba realizando tareas de limpiavidrios en ese sector de la ciudad.

Durante la intervención, los uniformados secuestraron una botella que contenía detergente, utilizada para desarrollar la actividad.

El hombre fue trasladado y quedó, junto con el elemento secuestrado, a disposición del magistrado interviniente.