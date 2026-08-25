Iba con su novia, cuatro pibes chorros intentaron asaltarlos y balearon al joven de 18 años

Un joven de 18 años fue baleado en el abdomen durante un intento de robo cometido por cuatro delincuentes que lo interceptaron cuando caminaba junto a su novia por una calle de Ciudad Evita, partido de La Matanza, y escaparon después de dispararle pese a que la pareja les había advertido que no tenían los teléfonos celulares.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 6.43 sobre la avenida Crovara y Rucci, y quedó registrado por una cámara de seguridad de un comercio de la zona.

Según la reconstrucción del ataque, Dylan caminaba junto a su novia cuando ambos fueron abordados de frente por cuatro jóvenes que intentaron asaltarlos. “No tenemos celu”, les dijo la novia del joven.

Sin embargo, uno de los delincuentes le disparó a Dylan y el proyectil impactó en la zona abdominal. “Le pegó un tiro”, gritó desesperada la novia. Los agresores escaparon corriendo.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Balestrini, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que se extendió durante unas cinco horas. Actualmente permanece internado, estable y bajo observación médica.

Cintia, tía del joven, contó que Dylan “está recuperándose, pero no está fuera de peligro” y detalló que tiene una colostomía, 40 puntos de sutura y sondas debido a las lesiones sufridas.

“Estamos todos muy mal. Es un nene bueno, sano y amable”, expresó la mujer, quien además señaló que el joven había podido reconocer a uno de los agresores y que esa información ya fue comunicada a la Policía.

La familiar también cuestionó la violencia del ataque y sostuvo que los delincuentes le dispararon pese a que la víctima no llevaba ningún teléfono ni otros objetos de valor. “Por no tener teléfono le dieron un tiro. Fue por nada”, afirmó.

Las imágenes de las cámaras de seguridad son analizadas por los investigadores con el objetivo de identificar a los cuatro sospechosos que participaron del intento de robo.