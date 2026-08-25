Le robaron la moto a una mujer, no la podían arrancar y se la llevaron con dos vehículos de apoyo

Dos delincuentes, una mujer y un joven, fueron detenidos en el barrio San Vicente de Córdoba tras perseguir y asaltar a una mujer para robarle la moto, que luego no pudieron poner en marcha y terminaron trasladando de una manera insólita: escaparon en dos motos de apoyo y llevaron en el medio el rodado sustraído.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Centro América y Larrea, en el barrio General Paz, donde la víctima fue interceptada por los sospechosos, quienes le sustrajeron la motocicleta y huyeron del lugar.

La particular secuencia quedó registrada por las cámaras del 911. En las imágenes se observa cómo los delincuentes escapaban en dos motos de apoyo mientras trasladaban en el medio la moto robada, debido a que no habían podido arrancarla.

A partir del seguimiento de las imágenes y del operativo desplegado por la Policía, se implementó un cerrojo que permitió localizar a los sospechosos en el barrio San Vicente.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a la mujer y al joven señalados como presuntos autores del robo y recuperaron la motocicleta sustraída.

Finalmente, el rodado fue restituido a su propietaria, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades de los detenidos.