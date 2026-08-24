Salvaje entradera: lo golpearon y amenazaron con cortarles la lengua a su esposa y su hijo de 11 años

Una familia sufrió una salvaje entradera en una vivienda del barrio San Carlos, donde al menos cinco delincuentes irrumpieron cuando las víctimas se preparaban para salir y permanecieron más de 20 minutos. Durante el robo, el dueño de casa fue brutalmente golpeado y su esposa y su hijo de 11 años fueron encerrados y amenazados.

El hecho ocurrió poco antes de las 10 en una casa ubicada sobre la calle Vieytes, entre Urquiza y Pellegrini. Según el relato de la mujer, identificada como Celeste, en ese momento se encontraba junto a su marido y su hijo, ya que se disponían a llevar a su gato al veterinario.

La mujer había dejado abierta la puerta de ingreso, aunque la reja exterior permanecía cerrada pero sin llave. En ese momento, un grupo de delincuentes ingresó al domicilio.

“Miré para atrás y vi que se metían tres ladrones. Dos agarraron a mi marido y uno se me vino encima con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando afuera”, relató la víctima.

Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda y por dispositivos instalados en casas linderas. En las imágenes se pudo observar que los asaltantes llegaron a bordo de un Peugeot 2008 negro, en el que permanecía un quinto integrante de la banda.

Una de las cámaras ubicadas dentro de la casa también alcanzó a captar algunos momentos del asalto, pero los delincuentes descubrieron el dispositivo y lo desconectaron.



Cuando comenzó el robo, el hijo de la pareja, de 11 años, estaba en la planta alta. De acuerdo con el relato de su madre, inicialmente logró permanecer oculto en su habitación, aunque luego los asaltantes lo encontraron y lo obligaron a bajar. La mujer y el niño fueron llevados hasta la cocina, donde quedaron encerrados mientras los delincuentes continuaban con el asalto.

“Me pegaron para que dejara de gritar y me dijeron que me iban a cortar la lengua si seguía haciéndolo. También amenazaron con pegarle a mi hijo”, contó Celeste.

En tanto, el hombre permaneció en el living y fue sometido a una feroz golpiza. Según la víctima, los delincuentes utilizaron incluso un palo de hockey perteneciente al menor para atacarlo. “Lo desfiguraron a golpes”, relató la mujer.

Los asaltantes exigían dinero y, en particular, preguntaban de manera insistente por dólares. “Nos gritaban: ‘Los dólares, los dólares’, pero nosotros no tenemos dólares”, explicó.

La banda recorrió distintos ambientes de la propiedad y revolvió habitaciones y muebles en busca de dinero y objetos de valor. Incluso, según contó la mujer, llegaron a retirar parte del cielorraso para buscar posibles escondites.

Finalmente, los delincuentes escaparon con unos 300.000 pesos, una consola PlayStation 5 del niño y dos perfumes importados. Además, se llevaron la Volkswagen Amarok V6 de la familia y huyeron a bordo del vehículo.

Horas después del robo, efectivos policiales localizaron la camioneta sustraída y aprehendieron a un adolescente de 16 años que se encontraba al volante.

La investigación quedó a cargo de la Justicia y apunta ahora a identificar al resto de los integrantes del grupo que participó del asalto.

Tras la fuga de los delincuentes, personal del SAME acudió a la vivienda para asistir a las víctimas, principalmente al hombre que había sido golpeado. También intervinieron efectivos de la comisaría 9na, con jurisdicción en la zona, y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes en el lugar.