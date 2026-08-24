Feroz incendio arrasó una planta industrial y 27 dotaciones de bomberos lucharon contra las llamas

Una planta industrial del Grupo Almar quedó completamente destruida como consecuencia de un feroz incendio registrado en las últimas horas en la localidad bonaerense de Don Torcuato, partido de Tigre, donde debieron trabajar 27 dotaciones y 67 bomberos para controlar las llamas. No hubo heridos.

El siniestro se inició en la planta ubicada en inmediaciones de Cabral y Ceballos y generó un amplio operativo de emergencia que involucró a bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), agentes de Tránsito y efectivos del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Las imágenes del incendio fueron registradas por las cámaras del COT, que permitieron realizar un seguimiento del avance de las llamas y coordinar el despliegue de los equipos de emergencia.

En total, trabajaron 27 dotaciones y 67 bomberos pertenecientes a cuarteles de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Pilar, Tortuguitas, General Pacheco, Hurlingham, San Fernando, Tigre y Benavídez.

El operativo se extendió durante varias horas hasta lograr controlar el fuego, que provocó la destrucción total de las instalaciones de la empresa y ocasionó únicamente daños materiales.

Además, agentes del COT desplegaron drones térmicos para monitorear el desarrollo del siniestro y enviaron al lugar un móvil del Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM).

Por su parte, personal de Defensa Civil y médicos del SET asistieron a las personas que fueron evacuadas preventivamente del sector. Ninguna de ellas debió ser trasladada a un centro de salud debido a que no presentaba heridas.

Las autoridades mantenían el operativo en la zona para completar las tareas de enfriamiento y evaluar las condiciones de seguridad del predio, mientras se investigaban las circunstancias que dieron origen al incendio.