Dos camionetas robadas, persecución en la ruta 11 y tiros: la Hilux terminó en una zanja

Dos hombres oriundos de Formosa fueron detenidos en Chaco luego de una persecución por la Ruta Nacional 11, donde efectivos de la Policía Caminera dispararon contra los neumáticos de una camioneta Toyota Hilux que había escapado de un control. El vehículo terminó fuera de control y cayó en una zanja.

El procedimiento se inició cuando agentes de la Dirección General de Policía Caminera detectaron una Toyota Hilux negra que se había dado a la fuga y comenzaron a seguirla por la Ruta Nacional 11.

Durante el seguimiento, uno de los policías sacó parte de su cuerpo por la ventanilla y efectuó disparos dirigidos hacia los neumáticos con el objetivo de detener la marcha de la camioneta. Finalmente, el conductor perdió el control y el rodado terminó en una zanja, a la altura del kilómetro 1046.

En el vehículo viajaban el conductor, un joven de 27 años, y un hombre de 59, ambos oriundos de la provincia de Formosa. Los dos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Al verificar los datos de la Toyota Hilux en el sistema, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro activo por una causa caratulada como "supuesto hurto de vehículo", solicitado por la Policía Federal Argentina desde el 23 de agosto y vinculado con una investigación tramitada en la provincia de Buenos Aires.

El operativo tuvo un segundo episodio horas después. Pasadas las 10, efectivos de la Policía Rural interceptaron otra camioneta, una Toyota SRX, sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 975, en la localidad de Basail.

El vehículo había evadido previamente un control situado en el cruce de la Ruta 11 y la avenida Ushuaia, en la capital chaqueña. Cuando los policías lograron interceptarlo, sus ocupantes abandonaron la camioneta y escaparon a pie hacia una zona de monte.

Los investigadores secuestraron las dos camionetas y los detenidos quedaran a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba en la investigación para determinar si ambos hechos estaban vinculados.