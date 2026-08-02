Gitanas prometieron romper un “maleficio”, le robaron 14 millones de pesos y se suicidó

La causa tuvo su origen el 15 de enero de 2026, cuando la víctima fue abordada por tres gitanas que le habrían prometido realizarle un supuesto ritual de limpieza para, según ellas, colocarle punto final a un presunto “maleficio económico” que la damnificada padecía.

Sin embargo, para la práctica de esa “maniobra”, las sospechosas le solicitaron que entregue la totalidad de sus ahorros; tratándose de un monto que superaba los 14 millones de pesos y que, de acuerdo a lo acordado entre ambas partes, posteriormente se reintegraría.

Una vez transcurrido un determinado lapso de tiempo, el dinero jamás se restituyó. Por lo tanto, la mujer comenzó a sospechar que habría sido objeto de una estafa. En ese momento intentó tomar comunicación con las delincuentes, sin obtener respuesta alguna.

En ese contexto de desesperación dado que había perdido el total de sus reservas, la afectada tomó la drástica decisión de suicidarse. Aunque previamente, y según consta en la correspondiente causa penal, dejó escrita una carta disculpándose y exigiendo que se investigue a las implicadas, además de aportar diferentes datos de interés que podrían favorecer al esclarecimiento del ilícito.

Durante el desarrollo de intensivas tareas de campo y análisis de la información recabada por los agentes de la PFA, se logró establecer que dos hombres emparentados familiarmente con la prófuga habrían actuado de “encubridores”, al facilitar tanto su desplazamiento como su posterior ocultamiento de las autoridades judiciales.

Siguiendo esa línea investigativa, se identificaron tres domicilios ubicados sobre las calles Cabred, de la localidad de Temperley; Conscripto Bernardi, de la zona de José Mármol; y la Avenida Zeballos, de la localidad moronense de Castelar.

Atento a lo expuesto, los uniformados montaron un complejo operativo que contó con la participación de personal de los Departamentos Antisecuestros Sur, Antisecuestros Norte y Trata de Personas; conjuntamente con grupos del GE1 y GEOF.

Al cabo de las irrupciones, se materializó el arresto de ambos implicados. Asimismo, se confiscaron una camioneta, dos teléfonos celulares y documentación de relevancia para la judicatura.

Mientras continúan las pesquisas en pos de localizar y detener a la prófuga, como así también al resto de las implicadas, los dos detenidos (ambos argentinos y mayores de edad), quedaron a disposición del magistrado interventor y a la espera de las actuaciones procesales.