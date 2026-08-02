Marihuana en la heladera y 7 detenidos: golpe a la banda de un narco condenado a 29 años

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, a través del Departamento Complejas, realizó una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Rosario, en el marco de la investigación contra la organización criminal vinculada a Hernán “Lichi” Romero, quien actualmente cumple una condena de 29 años de prisión.

La investigación se inició en septiembre de 2025 y permitió establecer el funcionamiento de la organización criminal, dedicada a la comercialización de estupefacientes, usurpación de inmuebles, amenazas y otros delitos conexos, con principal actuación en los barrios Municipal, Nuevo Alberdi y Zona Cero. En distintas etapas de la causa, desarrolladas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, ya se habían concretado múltiples allanamientos que permitieron secuestrar material estupefaciente, armas de fuego, vehículos y detener a integrantes de la organización. Como continuidad de las medidas investigativas desarrolladas durante la causa, la Justicia ordenó la ejecución de 36 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Del operativo participaron más de 100 móviles y 350 efectivos de la Policía de Investigaciones y de la Policía de Santa Fe, con la colaboración del Departamento Operativo de distintos distritos, la División Canes Detectores de la PDI, con la intervención de los canes Black y Lenny, y grupos de irrupción de la fuerza. Durante algunos de los allanamientos, la labor de los canes permitió localizar material estupefaciente oculto en los inmuebles inspeccionados.

Como resultado de los procedimientos fueron secuestrados 49 teléfonos celulares, dos tablets, una notebook, un revólver, una escopeta calibre 16, una réplica de arma de fuego, municiones de distintos calibres, cinco balanzas (dos comunes y tres de precisión), un automóvil, dos motocicletas, 3.011.570 pesos en efectivo y material estupefaciente compuesto por 64 envoltorios de marihuana, dos trozos compactos y otro envoltorio con 2,4 gramos de la misma sustancia, además de elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, sustancias de corte y documentación de interés para la investigación.

Por disposición de los fiscales Ignacio Hueso y Brenda De Biassi., fueron aprehendidos y trasladados a sede de la Policía de Investigaciones Carlos F., Andrea F., Alejandra J., Vanina G., Antonela P., Axel T. y Maira G. Además, un adolescente de 17 años, identificado como Eliel G., fue trasladado junto a uno de sus progenitores para su reidentificación, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco de la causa.