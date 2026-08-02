Un jubilado de 89 años se descompensó y en su casa encontraron fusiles, ametralladoras y símbolos nazis

La Policía de la Ciudad secuestró armas de uso militar, entre ellas fusiles y ametralladoras, y elementos e indumentaria con simbología nazi, durante un procedimiento realizado en una vivienda de un hombre de 89 años en el barrio de Flores.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Lautaro al 100 por efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C, en cumplimiento de una orden dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, Secretaría 10 del doctor Noguera, con intervención de la Unidad de Flagrancia Oeste.

El hecho se originó con una llamada de una mujer denunciando que un vecino de 89 años se había descompensado en el domicilio.

Cuando un móvil policial arribó al lugar junto al SAME, y luego de ser trasladada la persona al Hospital Piñero, los oficiales observaron una gran cantidad de armas de fuego, municiones y elementos con simbología nazi dentro del inmueble.

Por disposición judicial se ordenó el inventario de las armas y de los objetos hallados, tareas que fueron realizadas por personal de la Policía Científica y las Divisiones Balística y Explosivos.

En total fueron incautadas catorce armas de puño, entre pistolas y revólveres de distintos calibres y modelos, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, once fusiles y carabinas de distintas épocas, importante cantidad de municiones, 22 evidencias relacionadas con material explosivo y proyectiles de artillería y granadas de mano.

Además, se secuestraron elementos e indumentaria, entre ellos cascos, armas blancas, accesorios y piezas con simbología nazi.

El magistrado a cargo del caso dispuso el secuestro de todas las armas, las municiones y los demás elementos encontrados, además de verificar la numeración de cada elemento y si están debidamente inscriptas en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).