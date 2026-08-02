Cuatro ladrones corrieron de frente hacia una mujer y la tiraron de la moto para robársela

Una mujer fue víctima de un violento robo cuando cuatro delincuentes la emboscaron mientras circulaba en moto por el barrio José Ignacio Díaz. Los asaltantes corrieron de frente para interceptarla, la amenazaron con un arma de fuego, la hicieron caer al pavimento y escaparon con su moto. Horas después, la Policía detuvo a dos de los sospechosos, entre ellos un menor de edad, y recuperó el vehículo sustraído.

Elnhecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del sistema de emergencias 911. En las imágenes se observa cómo la víctima intentó acelerar para evitar el ataque, pero fue alcanzada por los delincuentes, que la rodearon, la intimidaron con un arma y la derribaron para apoderarse de una moto Corven Energy 110 cc.

Tras el robo, los operadores del 911 realizaron un seguimiento de los sospechosos mediante el monitoreo urbano y alertaron a los efectivos que patrullaban la zona.

De acuerdo con la información oficial, dos de los asaltantes escaparon a bordo de la moto robada, mientras que otros dos huyeron por distintos sectores del barrio. Los investigadores lograron establecer que los ocupantes del vehículo ingresaron a una vivienda ubicada en las inmediaciones.

El procedimiento culminó durante la mañana en la calle Posadas al 5000, en el barrio José Ignacio Díaz Quinta Sección, donde el personal policial detuvo a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, y recuperó la motocicleta sustraída.

Los otros dos integrantes de la banda lograron escapar y eran intensamente buscados por los investigadores.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial junto con el rodado recuperado y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras avanza la investigación para identificar y localizar al resto de los involucrados.