Un giro en “U” provocó un desastre: fuera de control, un auto se estrelló contra una pinturería

Un auto se estrelló contra la vidriera y terminó adentro de una pinturería tras protagonizar un violento choque en la esquina de 1 y 42, a pocos metros de la Estación de Trenes de La Plata. A pesar de la magnitud del impacto y de los importantes destrozos ocasionados en el frente del comercio, no se registraron personas heridas.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el siniestro se produjo luego de que uno de los vehículos realizara un giro en "U", una maniobra que, según afirmaron vecinos de la zona, suele repetirse con frecuencia en esa intersección y representa un riesgo para quienes circulan por el sector.

El auto perdió el control, atravesó la vidriera del local y quedó detenido dentro de la pinturería, provocando importantes daños materiales. La escena generó sorpresa entre comerciantes, clientes y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones.

En medio de la conmoción, el propietario del comercio se acercó al conductor mientras observaba los destrozos y, aún impactado por lo ocurrido, exclamó: "¡Nooo! ¡No te la puedo creer!", al tiempo que le preguntó si se encontraba bien. “Qué locura el chabón este", dijo el conductor para responsabilizar al automovilista que lo chocó.

Tras el accidente, los responsables del negocio adelantaron que evaluarán solicitar a la Municipalidad de La Plata la implementación de medidas para mejorar la seguridad vial en ese sector. Entre las propuestas figuran la ampliación de la rambla central y la colocación de señalización que impida los giros en "U", con el objetivo de evitar nuevos accidentes.