Un colectivo venía a fondo, un auto frenó en seco y terminó chocando contra un árbol: 20 heridos

El chófer venía a casi 50 kilómetros por ahora, confiado en un recorrido que hacía varias veces por día que incluía una avenida de tránsito rápido. Sin embargo, nunca se imaginó lo que estaba por pasar.

A la altura donde la calle 60 se cruza con la 141, un Ford Ka negro frenó en seco. El colectivero pegó un volantazo aunque no evitó chocarlo de atrás. El impacto lo desvío hacia un cantero central donde dio de lleno contra un árbol.

El impacto fue tan fuerte que hizo estallar por completo el parabrisas delantero y casi todas las ventanillas de la unidad. El árbol se incrustó varios centímetros en la trompa y el pánico se apoderó de los pasajeros que empezaron a gritar y a pedir auxilios.

El comando de patrullas de Berisso acudió al lugar y llamó al SAME para atender a los más de 20 heridos que dejó el accidente. Según informaron horas después, ninguno era de gravedad.

El Ford Ka, que llegó a ser chocado de atrás por el colectivo, terminó con severos daños. El conductor, de 34 años, fue imputado por “lesiones culposas” mientras se investigan los motivos por los cuales el coche frenó en seco.

La unidad quedó varias horas en el sitio mientras intentaban retirar las ramas que lo dejaron aprisionada contra el árbol.