Guerra narco: amenazas para usurpar viviendas, cocaína y un arma en el placard

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó un allanamiento en un domicilio de Pasaje 1749 al 7500, en la zona oeste de Rosario, en el marco de una investigación por asociación ilícita e infracción a la Ley 23.737.

La investigación se inició de oficio a partir de información relacionada con un hombre que, según las primeras averiguaciones, estaría involucrado en una disputa territorial en la zona de los Fonavi Parque Oeste, donde habría amenazado a personas con la finalidad de ocupar sus viviendas. Además, los investigadores trabajaron sobre la presunta tenencia de armas de fuego y material estupefaciente.

A partir del trabajo conjunto de la Brigada de Capturas con el Departamento de Análisis Criminal, se logró establecer la identidad de una de las personas investigadas y reunir información que posteriormente fue incorporada a la causa. Las tareas continuaron de manera coordinada con la Unidad Especializada en Microtráfico y la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, lo que derivó en la realización de la medida judicial, que contó con la colaboración de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos Melody P. de 28 años, Santiago G. de 21 y Mauricio E. de 22.

En el lugar se secuestraron 180 gramos de cocaína y 101 gramos de marihuana, una pistola FM Hi-Power calibre 9 milímetros con dos cargadores y cinco municiones -una de ellas en la recámara-; teléfonos celulares; una balanza de precisión; elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias; $262.050 y 25 dólares.

Asimismo, fue secuestrado un auto Ford Ka blanco, sin dominio visible. A partir del cotejo de su numeración identificatoria, el Departamento de Análisis Criminal estableció que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde diciembre de 2023 por un hecho de robo.

La investigación continúa bajo las directivas del fiscal Ignacio Hueso, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, y de la fiscal Alejandra Raigal, de la Unidad Especializada en Microtráfico.