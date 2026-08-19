Vestidos como “ninjas”, 7 ladrones estaban a punto de hacer una entradera y ocurrió algo inesperado

Dos delincuentes fueron detenidos luego de que siete integrantes de una banda vestidos como "ninjas" intentaran ingresar a una vivienda de Morón durante la madrugada y escaparan al advertir la presencia de efectivos policiales que recorrían la zona para prevenir entraderas.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Bergamini y Cabral, donde los sospechosos llegaron encapuchados y treparon una reja para ingresar a una vivienda. Sin embargo, antes de concretar el robo advirtieron la presencia policial y emprendieron una desesperada huida.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes lograron ganar la calle y abordaron una camioneta Chevrolet Meriva gris que funcionaba como vehículo de apoyo para escapar del lugar.

En el marco del operativo, efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 6ta. de Morón localizaron el vehículo durante una recorrida preventiva en la zona de Pino y la colectora y lograron detener a dos de los sospechosos.

Los aprehendidos fueron identificados como Dylan Nicolás Rodríguez, de 19 años, y Nahuel Marcelo López, de 31, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 1 de Morón, acusados por el delito de robo agravado por fractura en grado de tentativa, bajo la modalidad de robo en finca.

A partir del procedimiento, los investigadores establecieron además que los mismos sospechosos habían ntentado ingresar momentos antes a otra vivienda ubicada en Carlos Casares al 2200, en Castelar Norte.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron detectar en ese hecho la presencia de una camioneta de características coincidentes con la Chevrolet Meriva en la que escaparon los delincuentes.

La intervención policial se produjo en el marco de un operativo de prevención de delitos bajo la modalidad de entraderas. Tras las detenciones, la UFIJ 1 de Morón dispuso las diligencias de rigor para avanzar en la investigación y determinar la participación del resto de los integrantes de la banda.