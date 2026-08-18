Tienen 18 años, robaban motos a mano armada y se sacaban fotos para burlarse de las víctimas

Tres delincuentes de 18 años fueron detenidos en La Plata acusados de integrar una banda dedicada al robo de motos, luego de un operativo en una vivienda donde la Policía encontró una moto sustraída el día anterior y otras tres con pedido de secuestro activo. Los ladrones se sacaban fotos para burlarse de las víctimas.

“Lo quiero abrazar, por favor”, suplicó la madre de uno de los detenidos cuando los policías se disponían a trasladarlo a la comisaría. “Te amo, hijo”, le dijo mientras se acercaba para despedirlo antes de que lo subieran al patrullero.

El procedimiento se inició a partir de la denuncia de un joven de 19 años, quien el 16 de agosto denunció que había sido interceptado por dos delincuentes armados cuando circulaba en una Honda Titan 150 azul por la zona de las calles 19 y 83.

Según la denuncia, los asaltantes lo intimidaron con un arma de fuego y le robaron la moto. A partir de la investigación, efectivos de la comisaría 8va. y la Policía Departamental lograron identificar a uno de los presuntos autores como Lautaro Reynoso.

Al día siguiente, los investigadores montaron una vigilancia encubierta en inmediaciones de la vivienda del sospechoso, ubicada en la calle 81 bis entre 140 y 141.

En ese momento observaron llegar a tres hombres a bordo de una Honda Titan. Los efectivos reconocieron a Reynoso y advirtieron que la moto era la misma que había sido robada el día anterior.

Con apoyo del Escuadrón Motorizado de la UPPL y de personal del GTO de la comisaría 5ta., los policías ingresaron al domicilio en el marco del artículo 222 del Código Procesal Penal y aprehendieron a Reynoso, Jeremías Campanella y Axel Lautaro Vera, todos de 18 años.

Dentro de la vivienda encontraron la Honda Titan 150 azul denunciada como robada y otras tres motos que también tenían pedidos de secuestro activos: dos Honda Wave y una Honda GLH 150.

Además, los efectivos incautaron una chapa patente y varios plásticos de motos, elementos que quedaron incorporados a la investigación, a cargo de la UFI N° 5.

Durante las actuaciones se estableció, además, que Reynoso tenía un pedido de captura activo desde el 30 de abril pasado por una causa por robo calificado en poblado y en banda, solicitado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata.

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