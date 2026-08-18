Simularon ser clientes, atacaron a las empleadas de una farmacia y robaron la recaudación

Un violento asalto a una farmacia de Gonnet, en La Plata, quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, donde se observa cómo dos delincuentes recorrieron el local, amenazaron y forcejearon con las empleadas y escaparon con el dinero de la recaudación.

El hecho ocurrió el martes, cerca de las 19.30, cuando la Farmacia Farmskon, ubicada en Camino General Belgrano y 504, permanecía abierta al público.

Según quedó registrado en las imágenes, los asaltantes ingresaron al comercio con guantes y barbijos, simularon que iban a comprar un medicamento y rápidamente pasaron del otro lado del mostrador.

Uno de los delincuentes tomó de la nuca a una de las empleadas y le hundió la cabeza, con el objetivo de obligarla a retirar dinero y otros objetos debajo del mostrador.

Los ladrones finalmente se apoderaron del dinero de la caja y también ingresaron a la oficina del local.

Luego, uno de los asaltantes comenzó a forcejear con otra de las empleadas, quien intentaba evitar que le robara su teléfono celular. En medio del enfrentamiento, el cómplice intervino, empujó a la mujer y ambos continuaron con el robo.

Finalmente, los dos asaltantes escaparon de la farmacia. El hecho quedó bajo investigación y las imágenes de las cámaras de seguridad serán analizadas para intentar identificar a los responsables.