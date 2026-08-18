Rompió la puerta para intentar robar una camioneta y se metió en una casa de un asentamiento

Un delincuente que se movilizaba en bicicleta fue detenido en la localidad de Troncos del Talar luego de intentar robar una camioneta estacionada y escapar hacia el barrio Cina Cina, donde se ocultó en una vivienda y se cambió de ropa para intentar despistar a la Policía. La secuencia fue seguida en tiempo real por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitieron su captura.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los operadores de la central de monitoreo detectaron al sospechoso mientras forzaba la puerta de una camioneta estacionada e ingresaba al vehículo con fines de robo.

Ante esa situación, los agentes dieron aviso de inmediato al móvil del COT más cercano, que se dirigió al lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso abandonó la escena y escapó corriendo hacia el asentamiento Cina Cina.

El seguimiento realizado mediante las cámaras permitió reconstruir el recorrido del prófugo hasta una vivienda, donde ingresó para esconderse. De acuerdo con las imágenes, el hombre se cambió de ropa con la intención de evitar ser reconocido.

Minutos después, personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaron un operativo en el domicilio y lograron reducir al sospechoso. Durante el procedimiento hallaron la indumentaria que vestía al momento del intento de robo, lo que permitió vincularlo con el hecho registrado por las cámaras de seguridad.