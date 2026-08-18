Vendían droga desde la villa 1-11-14 hasta La Matanza: 8 kilos de marihuana, cocaína y pasta base

La Policía de la Ciudad detuvo a los 8 integrantes de una banda familiar que se dedicaba a la venta de drogas en territorio porteño y en la Provincia de Buenos Aires, y secuestró más de ocho kilos de marihuana, cocaína y pasta base, tras siete allanamientos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resaltó que “atrapamos a una banda narco en la Villa 1-11-14” y enfatizó: “Todos presos. Estos no joden más. Ley y Orden”.

Luego de un trabajo iniciado en agosto de 2025, personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur llevó adelante los procedimientos en la Villa 1-11-14, Parque Chacabuco, La Boca y en Isidro Casanova, donde operaba esta organización que comercializaba estupefacientes tanto al menudeo como a gran escala, utilizando diferentes inmuebles para el acopio de la droga.

La organización contaba también con alertadores: personas apostadas en distintos sectores del barrio para vigilar los accesos y advertir de manera inmediata la presencia de personal policial o de terceros ajenos a la banda.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Número 7.

Los efectivos se dirigieron a cuatro domicilios en la Villa 1-11-14, uno en Parque Chacabuco (Thorne al 1200), en una torre de La Boca (Irala al 100) y en Magnasco al 200 (Isidro Casanova, en Provincia de Buenos Aires).

Allí, incautaron 9 ladrillos de marihuana (8.065 gramos), 513.8 gramos de cocaína, 4 gramos de pasta base, dinero en efectivo, cámaras de seguridad y dos balanzas de precisión.

Fueron detenidas ocho personas, cinco mujeres y tres hombres, todas vinculadas a la venta de estupefacientes.

De ellas, dos hombres cuentan con antecedentes: uno, de 55 años, tuvo causas en 2021 y 2024 por averiguación de ilícito y apropiación indebida, además de un procesamiento en 2019; mientras que el otro, de 33, registra en 2026 tres hechos delictivos (tenencia de estupefacientes, portación de arma de fuego de uso civil y atentado contra la autoridad).

El magistrado a cargo dispuso la detención y traslado de los investigados y el secuestro de los estupefacientes hallados.