Tiene 15 años, escapaba en una moto robada y se estrelló contra el cordón en una persecución

Un menor de 15 años y un joven de 18 fueron detenidos en el barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba cuando intentaban escapar a bordo de una moto que tenía un pedido de secuestro judicial, en un procedimiento que quedó registrado por una body cam.

El hecho ocurrió cuando los policías intentaron identificar a los ocupantes de la moto y los sospechosos, al advertir la presencia del móvil, aceleraron e intentaron darse a la fuga.

Durante la huida, los jóvenes perdieron la estabilidad del rodado y cayeron al suelo, situación que permitió a los efectivos alcanzarlos y detenerlos.

El procedimiento fue registrado por una body cam utilizada por uno de los policías que participó del operativo.

Tras la aprehensión, los efectivos secuestraron la motocicleta en la que circulaban, que contaba con un pedido de la Justicia.