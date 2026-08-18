Sacó un arma para defenderse de un robo, el ladrón no le dio tiempo a nada y lo mató de dos tiros

Un hombre de 53 años fue asesinado de dos balazos en el pecho cuando intentó defenderse de un robo mientras bajaba de su camioneta junto a su esposa, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, y toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

La víctima fue identificada como Jorge Britos Alcaraz y el crimen ocurrió en la zona de Cosquín y Ejército de los Andes, donde dos delincuentes llegaron a bordo de una moto y uno de ellos descendió para asaltarlo.

De acuerdo con las imágenes obtenidas por los investigadores, Britos Alcaraz bajaba de su camioneta cuando advirtió el intento de robo y sacó un arma para defenderse. Sin embargo, el asaltante disparó primero y lo hirió de dos tiros a la altura del pecho.

El hombre cayó desplomado sobre el asfalto y los delincuentes escaparon sin llegar a concretar el robo.

La esposa de la víctima se encontraba en la puerta de la vivienda, detrás de una reja, y presenció el momento en que su marido fue atacado. Tras los disparos, salió para asistirlo y pidió ayuda, mientras aguardaba la llegada de una ambulancia.

Sin embargo, cuando llegaron los médicos constataron que Britos Alcaraz había muerto como consecuencia de las heridas sufridas.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona y las imágenes son analizadas por los investigadores para intentar identificar a los dos delincuentes.

El cruce de Cosquín y Ejército de los Andes ya había sido escenario de otros episodios violentos. Meses atrás, cuatro personas intentaron asaltar a un automovilista y el robo se frustró cuando otro conductor embistió a uno de los sospechosos.

Además, en septiembre de 2024, un joven de 27 años fue baleado en el pecho en ese mismo sector y murió horas después como consecuencia de las heridas.