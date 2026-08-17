Protagonizaron 30 entraderas, reclutaban menores de edad y tenían una red de desarmaderos

Hicieron falta 2 años, 13.500 horas de escuchas y 30 allanamientos simultáneos para desarticular a una peligrosa organización especializada en entraderas, robo automotor y otros delitos violentos.

La pesquisa tuvo su origen en un violento hecho ocurrido en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, donde un grupo de delincuentes armados irrumpió en una vivienda habitada por un matrimonio de adultos mayores, reduciendo y agrediendo a sus moradores y sustrayendo dinero, efectos personales y un vehículo.

La organización fue identificada operativamente como “Los Bandidos del Urquiza”, denominación utilizada para individualizar el entramado investigado.

La banda tenía un grupo de WhatsApp en el que comentaban posibles “trabajos” a los que los otros miembros podían sumarse y donde luego informaban del resultado de los mismos. Los ladrones actuaban en San Martín, San Fernando, La Matanza, Lomas de Zamora, Vicente López y San Justo y siempre hacían uso de la violencia para intimidar a las víctimas.

“Tengo un trabajo para hacer, casa sola”, comentó uno de los delincuentes. “¿Quién te la entregó?”, preguntó otro. “El sobrino boludo, no viene hasta mañana”, replicó. “Bueno, dale, la hacemos”, afirmó el otro en una de las conversaciones.

“Me quiso re volar un viejo compañero”, relató un tercero en torno a un robo fallido. “Me tiró cinco tiros, me abrió la puerta y me dijo que le quedaban 2”, afirmó. “Salí corriendo y me tuve que tirar ahí en una casa, me vino a rescatar mi guacha”, concluyó.

Los ladrones tenían entre 16 y 50 años y dentro de sus filas, además de menores, tenían sujetos sin documentación. En total, los agentes detuvieron a 7 personas y aprehendieron a otras 4.

La organización habría desarrollado de esta manera un circuito compuesto por diferentes etapas que también correspondían a funciones bien diferencias dentro de la organización:

CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN: Obtención previa de información sobre posibles objetivos

OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA: Análisis de movimientos, rutinas, accesos y condiciones del lugar.

SELECCIÓN DEL OBJETIVO: Determinación del inmueble o vehículo considerado susceptible de ser abordado.

PLANIFICACIÓN: Coordinación de integrantes, vehículos, horarios y funciones.

EJECUCIÓN: Ingreso al inmueble y reducción de los moradores mediante violencia y/o intimidación con armas de fuego.

TRASLADO: Desplazamiento de los autores y de los efectos obtenidos.

OCULTAMIENTO Y REDUCCIÓN: Recepción, ocultamiento, desarme y eventual disposición de vehículos y autopartes.

En cuanto a los desarmaderos, el más grande correspondía a una NN conocida como “Nicole” quién sería hija del dueño de un local de autopartes.

Durante los allanamientos secuestraron cuatro pistolas -tres 9mm y una cal.45-, así como un dron con el que analizaban las propiedades y elementos para el momento de las entraderas, como barretas, pasamontañas y guantes.