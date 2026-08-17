Robaban autos y los usaban para hacer entraderas: golpearon al padre de un ex fiscal, de 80 años

Tres delincuentes fueron detenidos por la DDI acusados de integrar una banda que se dedicaba a cometer entraderas y robar autos en distintas localidades de La Matanza.

La investigación se inició a partir del asalto sufrido el 8 de agosto por María Cristina Abate, de 79 años, quien se encontraba durmiendo en su vivienda de la calle Marconi al 2200, en Isidro Casanova, cuando cuatro delincuentes armados y vestidos con prendas oscuras ingresaron tras forzar una reja ubicada en el fondo de la propiedad.

Los asaltantes redujeron y golpearon a la mujer y escaparon con 200.000 pesos, alhajas, electrodomésticos y otros objetos de valor que cargaron en un autolgris plata. Tras el arribo de los efectivos del Comando Patrullas, los investigadores encontraron en el fondo de la vivienda una mochila con un crique y una llave francesa que habían sido abandonados por los delincuentes.

A partir de ese episodio, detectives del Gabinete de Robos y Hurtos de la DDI de La Matanza analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas, realizaron tareas de campo y estudiaron comunicaciones, con lo que lograron establecer que los delincuentes se movilizaban en un Citroën C-Elysée gris plata sin patente colocada.

Según la investigación, el vehículo ingresó luego del asalto a la zona del barrio José Ingenieros de Ciudad Evita, conocido como los Monoblocks de Tablada. Las tareas de inteligencia permitieron identificar a varios sospechosos, entre ellos jóvenes conocidos con los apodos de "Lukitas", "Benja", "Isa" y "Peli".

Los investigadores determinaron además que la banda estaría vinculada con una serie de robos de autos cometidos a mano armada, cuyos vehículos eran posteriormente utilizados para concretar entraderas, principalmente en viviendas donde residían adultos mayores.

En ese marco, los detectives vincularon a la organización con un robo ocurrido el 5 de agosto en una vivienda de la calle Santander al 2500, en Villa Luzuriaga. Allí, cinco delincuentes vestidos de oscuro, con barbijos y guantes, ingresaron tras violentar una reja y redujeron y golpearon a Gastón Ariel Novelli, de 47 años, y a su familia.

Los asaltantes sustrajeron dos teléfonos celulares, 80.000 pesos, electrodomésticos y alhajas. También se llevaron un Citroën C-Elysée gris plata, dominio colocado, que se encontraba estacionado en el garaje y que utilizaron para escapar.

La investigación también permitió relacionar a los sospechosos con el robo de un auto cometido el 12 de agosto en San Justo. En ese episodio, tres delincuentes armados interceptaron a Jorge Ernesto Borgui, de 80 años y padre del ex fiscal de la UFI de Drogas de La Matanza Marcos Borgui, cuando se encontraba a bordo de su Citroën C3 blanco, en la zona de Ambrosetti al 3900.

Los asaltantes lo obligaron a descender del vehículo, lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego y lo tiraron sobre el asfalto antes de escapar con el auto. El análisis de las imágenes permitió establecer que el Citroën C-Elysée gris utilizado en las entraderas había sido empleado en ese hecho y que los delincuentes posiblemente habían sustraído el C3 para utilizarlo posteriormente en otros robos.

Con esa información, los investigadores montaron un operativo encubierto en la zona y comenzaron a buscar el Citroën C3 blanco, que circulaba sin patente colocada. El procedimiento fue coordinado mediante comunicaciones encriptadas para evitar que los delincuentes pudieran acceder a la información policial.

Finalmente, los detectives observaron el vehículo en la intersección de Andalgalá y Montgolfier, con varios ocupantes, cuando se dirigía hacia la ruta nacional 3. Al intentar identificarlo, el conductor aceleró y comenzó una fuga que se extendió durante unos 500 metros hasta Andalgalá y Juan B. Justo.

Los cinco ocupantes descendieron del vehículo y escaparon en distintas direcciones. Tres fueron detenidos: uno en el lugar de la interceptación, otro a unos 50 metros y un tercero dentro de una vivienda de la calle Urdaneta al 400. En poder de este último encontraron un revólver calibre .32, con cuatro proyectiles. Los otros dos sospechosos lograron escapar.

Durante el procedimiento fueron secuestrados el Citroën C3 robado, teléfonos celulares, el arma de fuego, cuatro municiones calibre .32, destornilladores, una llave francesa, un crique, dos pares de guantes y una mochila.

Los aprehendidos fueron identificados como Lucas Ezequiel Malmorria, de 21 años; Isaías Uriel Chávez, de 18; y Santino Benjamín Beltrán, de 19.

A partir de las detenciones, la fiscalía ordenó además dos allanamientos de urgencia en domicilios vinculados con Chávez y Malmorria. En el departamento ubicado en el complejo 18 del barrio José Ingenieros, en Ciudad Evita, fueron secuestrados 100 dólares, cuatro teléfonos celulares y un televisor LCD Samsung. En tanto, en una vivienda de Gregorio de Laferrere no se encontraron elementos de interés para la causa.

Los procedimientos fueron realizados por detectives de la DDI La Matanza, bajo la intervención de la UFIyJ N° 9 Especializada en Entraderas, a cargo de la fiscal Andrea Palín, y la UFIyJ N° 1, a cargo de Luciano Borda.

Los tres sospechosos quedaron aprehendidos por los delitos de robo calificado, portación ilegal de arma de uso civil, violación de domicilio y robo automotor agravado por el uso de arma. La investigación continúa para determinar la participación del resto de los integrantes de la banda y establecer si los detenidos están vinculados con otros hechos similares cometidos en la zona.