Un “trapito” se movía en un auto con una boliviana y llevaban más de un kilo de cocaína

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Parque Chacabuco a un hombre con antecedentes de actuar como “trapito” y a una mujer boliviana, cuando circulaban en un auto con un ladrillo de más de un kilo de cocaína que llevaba el sello del delfín.

Personal de la División Antidrogas Zona Sur realizaba un control preventivo en las cercanías del Barrio Illia y, en Cachimayo al 1900, frenó a un Fiat Siena gris, el cual circulaba con dos ocupantes, un hombre argentino de 25 años y una mujer boliviana de 23.

Al requisar la unidad, los efectivos observaron que en los asientos traseros había un ladrillo compacto envuelto en papel amarillo.

Al ser inspeccionado se verificó que el bulto contenía cocaína, con un peso de 1.062 gramos, el cual tenía en la parte superior la imagen bajo relieve de un delfín.

Ese logo se suele encontrar en operativos contra células del narcotráfico que operan en Sudamérica y se relaciona con una marca impuesta por el narco Reynaldo Delfín Castedo, quien está detenido y controlaba ambos lados de la frontera con Bolivia, lo que le valió el mote de "Patrón del Norte".

Intervino la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Catalina Neme, quien dispuso la detención de estas dos personas y el secuestro de la droga, además de dos teléfonos celulares y del vehículo en el que ambos se movilizaban.

El hombre arrestado tenía contravenciones de 2024 por prestar servicio de "trapito", estacionamiento ilegal en la vía pública en eventos masivos, y por intentar ingresar a los estadios sin entrada.