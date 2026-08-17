Manejaba una moto robada, hizo una vuelta en “U” para escapar y terminó chocando

La Avenida Colón estaba particularmente cargada. Por el volumen de tráfico, varios operadores de cámara tenían particular en la zona. Así como uno de ellos detectó una motocicleta roja que en el sistema figura con requerimiento judicial.

Un grupo de policías motorizados asignados al centro cordobés lo detectaron, se pusieron detrás y le dieron la voz de alto al conductor. Sin embargo, el hombre, que llevaba casco, aceleró a fondo para huir.

El sospechoso ensayó una maniobra de alto riesgo: dobló a la derecha por una calle llena de peatones y dio la vuelta en “U” para engañar a los efectivos que se le habían puesto detrás. Sin embargo, aunque logró esquivarlos, terminó chocando contra un Fiat Cubo que una mujer conducía por la avenida.

Ya golpeado y en el piso, el delincuente levantó las manos en señal de rendición. La conductora fue revisada por los médicos y se constató que estaba fuera de peligro a pesar del choque.

El detenido y la motocicleta incautada quedaron a disposición de la Justicia. Creen que el vehículo habría sido usado en varios robos.